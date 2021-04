ASSISEN. “Ik moest eten van de grond. Zelfs de hond had meer dan ik, want die had een etensbak”: beklaagde Marc aan de beurt om te spreken

Alexander Blockx rukt op bij junioren: “In Santo Domingo speelde ik mijn beste wedstrijd ooit”

25 april Het seizoen van Alexander Blockx op het ITF-juniorencircuit verloopt voorspoedig. Blockx won in februari in Antalya zijn allereerste toernooi, blonk in maart uit in Santo Domingo en bereikte begin deze maand vanuit de kwalificaties de finale in Istanbul. “Een plek op de Junior Grand Slams moet volgend jaar een feit zijn”, aldus de ambitieuze Blockx.