ASSISEN. “Ik hoop dat u nu eindelijk beseft dat u, en u alleen, de enige verantwoordelijke hier bent.” Parket eist 27 jaar cel voor Selahaddin Tankisi

Antwerpen ASSISEN. Selahaddin Tankisi schuldig aan moord op Mehmet Özkaraman: “Hij had voldoende tijd om zich te bedenken, maar volhardde in zijn beslissing.”

Selahaddin Tankisi is door de 12-koppige jury schuldig bevonden aan de moord op Mehmet Özkaraman. Dat was geen verrassing, aangezien Tankisi en zijn advocaten schuldig pleitten aan doodslag. De twijfel die bij meester De Béco bestond over de voorbedachtheid, bestond bij de jury blijkbaar niet. “Dat hij dus enkel naar het naaiatelier was gegaan om te vechten is dus volstrekt ongeloofwaardig.”

29 september