ASSISEN. “Ik heb haar nooit willen vermoorden. Echt niet.” Roger Slegers houdt tijdens ondervraging vol dat hij Lesley Swolfs doodde uit zelfverdediging.

Antwerpen/ZoerselRoger Slegers (52) had nooit de intentie om Lesley Swolfs (35) te vermoorden. Dat benadrukte hij maandagochtend meermaals tijdens het verhoor door de assisenvoorzitter. Toen hij haar op 25 september 2019 het leven ontnam tijdens een vechtpartij in zijn appartement in Zoersel, zou hij zich enkel hebben willen verdedigen omdat zij hem met een mes te lijf was gegaan. “Ze was snel jaloers en dacht vaak dat ik andere vrouwen had, wat niet zo was. Ze viel me aan en ik verloor mijn zelfbeheersing.”