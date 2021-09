ASSISEN: “Het mesje was niet open toen het in mijn zak zat” Man die liefdesrivaal doodstak houdt vol dat het per ongeluk gebeurde

Antwerpen/HemiksemDimitri Gorris (35) hield op het eerste dag van zijn proces vol dat hij Bart Teichmann (38) nooit bewust heeft willen doden. Toen hij hem op 16 juli 2018 in de hals stak, was dat volgens hem enkel als reactie op de twee klappen die Bart hem daarvoor al had verkocht. Dat Bart zijn liefdesrivaal was en ook naar de hand van Dimitri’s ex Sandra C. dong, speelde volgens hem geen rol. “Plots zei Bart tegen mij: ‘Ik gooi u door het raam en maak u kapot.’”