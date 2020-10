ASSISEN. Fred Wittig schuldig aan roofmoord op Steve Huypens

Antwerpen Tot 4 jaar cel voor cannabis­plan­ta­ge met 544 plantjes

27 oktober Drie beklaagden uit Antwerpen en Zoersel zijn door de rechtbank veroordeeld voor een cannabisplantage in Vlimmeren, tussen Malle en Beerse. De zwaarste gevangenisstraf van vier jaar is voor Jan D. (57) uit Zoersel. De plantage met 544 weedplanten werd toevallig ontdekt nadat er op zolder brand was uitgebroken.