ASSISEN. Bryan Reyes del Rosario schuldig, maar niet aan doodslag: jury beslist dat Joël Ozuna de steekpartij heeft uitgelokt

Op 6 juli 2020 rond 1.40 uur eindigt een caféruzie in de Van Stralenstraat in een dodelijke steekpartij, wanneer Bryan Reyes del Rosario (29)Joël Ozuna (45) neersteekt. Beiden waren in het café vanwege de verkiezingen in de Dominicaanse Republiek. De ruzie was oorspronkelijk tussen del Rosario’s vriend ‘Bebo’ en Ozuna, omdat zij een relatie hadden gehad met dezelfde vrouw. Lees meer in ons dossier.