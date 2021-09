ASSISEN. Belangrijkste getuige stuurt haar kat, vriendin daagt wel op: “Toen ik Bart op brancard zag, vroeg ik of hij alsjeblieft niet wilde doodgaan”

Shana V. (34) was op het moment van de fatale ruzie tussen Bart Teichmann en Dimitri Gorris bij Sandra C. thuis. “Ik was daar met mijn zoontje, want die kwam met de kinderen van Sandra spelen”, vertelt ze. “Ik was daar praktisch de hele dag en logeerde in die periode ook bij Sandra, met wie ik toen nog goed bevriend was.”