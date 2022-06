ASSISEN Antwerpen. Roger Slegers veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag, aanklager had 22 jaar gevorderd: “Hier zit een gebroken man”

Antwerpen Opening Zomerfa­briek trapt Zomer van Antwerpen op gang

Zomer van Antwerpen is donderdag op gang getrapt, met de opening van de Zomerfabriek in Zurenborg in Berchem. De hele zomer lang brengt het stadsfestival tal van circus-, theater- en muziekvoorstellingen, maar ook filmvertoningen, kunstinstallaties, feestjes en workshops.

10:04