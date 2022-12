ASSISEN. “Als ik met een honkbalknuppel op u afloop, wat zou u dan doen?” Advocaat zegt dat slachtoffer vechtpartij zelf uitlokte

WILRIJK Van Quick tot Domino’s: familiebe­drijf Engelen-Hee­re viert vijftig jaar horeca-apparatuur voor restaurant­ke­tens

Van café tot sterrenzaak en van brasserie tot fastfoodketen. Geen horecazaak in dezer contreien of het familiebedrijf Engelen-Heere uit Wilrijk zit er wel voor iets tussen. Al vijftig jaar voorziet het bedrijf grote horeca-apparatuur voor kleinere en grote, industriële keukens. “Van friteuses in Quick tot koelingen in Domino’s.”

6 december