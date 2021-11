ASSISEN. Advocaat Miquel Bouterse over dodelijke drugsdeal: “Wie wilde wie bestelen? Als we dat weten is moord opgehelderd"

Aangeboden door Candor WONEN. Residenti­eel wonen met de dienstver­le­ning van een hotel

Investeren in uw eigen residentieel appartement waar uw huurder gebruik kan maken van hoteldiensten? Bij het project Initium in hartje Antwerpen is het mogelijk. Het nieuwste woonpoject van Candor herbergt zowel een hotel als residentiële appartementen. Het gaat om serviced apartments of appartementen waar je gebruik kan maken van bepaalde diensten. Ideaal voor bijvoorbeeld expats.