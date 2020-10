ASSISEN. Aanklager eist levenslang tegen roofmoordenaar Fred Wittig: “Deze man is een seriedoder”

Antwerpen TAKEAWAY RECENSIE. Le Pristine: eten van een sterren­chef aan huis geleverd

28 oktober Elke dag koken nu de restaurants gesloten zijn? Het is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig bieden veel restaurants nog takeaway aan voor wie zelf koken even beu is en daarbij de lokale horeca wil steunen. Onze recensent testte de takeaway van Le Pristine in Antwerpen.