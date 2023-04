ASSISEN. 29 jaar cel gevorderd tegen Betin Azemi na moord op Ismet Osmanaj: “Hij verdient strenge straf, maar niet levenslang”

VACATURE. HLN zoekt misdaad­jour­na­list in Antwerpen

Triggert het geluid van loeiende sirenes je? Wil je weten waar die dikke zwarte rookpluim in de verte vandaan komt? Volg je de drugsoorlog in Antwerpen op de voet? En vooral: wil je de menselijke verhalen achter faits-diversnieuws respectvol neerpennen? Dan is een freelance opdracht als misdaadjournalist bij Het Laatste Nieuws iets voor jou.