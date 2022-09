ASA Namsaknoi behaalt 5 medailles op WK IFMA Muaythai voor jeugd

ANTWERPEN Na zelf uren in bezwete vergaderza­len te zitten, ontwerpen Kim (50) en Bart (43) hun eigen natuurlij­ke deo-crème

Smeren in plaats van rollen of sprayen? Het is het concept van de nieuwe, natuurlijke deo-crème van Antwerpenaars Kim Van Herck (50) en Bart Rosius (43). “Als salesmanagers spendeerden we uren in vergaderzalen waar zweetgeur de orde van de dag was, met Herox hebben we een lokaal, duurzaam alternatief ontwikkeld voor de vele rollers en sprays op de markt.”

13 september