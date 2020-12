Arts stuurt man (38) met psychische problemen naar huis, dag later doodt hij zijn partner (47): “Hij kon de dood van zijn vader niet verwerken”

Antwerpen INTERVIEW. Luchthaven­baas Marcel Buelens vroeger met pensioen: “Ik voelde dat de crisis langer dan een jaar zou duren. Ik wou vooruit, maar dat kon niet meer”

13 december Het liefst had hij de Antwerpse en Oostendse luchthaven nog twee jaar langer geleid. Tot de coronacrisis dat pensioenplan dwarsboomde: Marcel Buelens (66) geeft na Kerstmis de fakkel door aan Fransman Eric Dumas (55), een collega van uitbater Egis. “Ik heb fijne jaren gehad in Antwerpen. Behalve het laatste. Ik ben een bouwer, geen afbreker. Wellicht halen we pas in 2025 weer het aantal passagiers van 2019. Dus was het beter om nú te stoppen.”