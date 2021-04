Architecten van ‘betonnen bunker’ aan Het Steen blijven 100 procent achter hun ontwerp staan: “Oordeel niet over een project dat nog niet af is”

Antwerpen Autozitjes en buggy’s te huur tegen spotprijs­je: eerste Babytheek van Antwerpen opent de deuren

28 april Over heel Vlaanderen kan je er al 18 vinden en vanaf vrijdag ook één in het hartje van onze stad. Een gloednieuwe Babytheek in een art-decopand in de Schermersstraat 32, waar jonge gezinnen terechtkunnen om kwalitatief babymateriaal te lenen voor een spotprijsje: “We geven spullen een tweede leven én helpen de meest kwetsbare gezinnen in de duurste periode van hun leven rond te komen.”