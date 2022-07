Appartement in Zonstraat compleet vernield na uitslaande brand: 68-jarige man overleden

AntwerpenIn de Zonstraat in Borgerhout is woensdagmiddag een bijzonder hevige brand uitgebroken. Het vuur startte in een appartement op de eerste verdieping en richtte behoorlijk wat schade aan. Het getroffen appartement is voorlopig compleet onbewoonbaar. Een 68-jarige man is helaas overleden door de brand.

“Rond ongeveer 12.30 uur kregen we de melding binnen”, aldus Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Er was brand uitgebroken in een appartementsgebouw van twee verdiepingen, meer specifiek in het appartement op de eerste verdieping. Het vuur brandde heel hevig en werd al snel uitslaand. De bewuste verdieping is volledig uitgebrand.”

Het appartement erboven heeft ook schade opgelopen, maar was onbewoond. “Er is bijzonder veel rookschade en door de enorme rookontwikkeling hebben we na het bluswerk ook de naastliggende woningen moeten verluchten. In totaal zijn we er wel even mee bezig geweest.”

Tegen 13.30 uur ongeveer was het vuur onder controle. De brandweer liet via Twitter wel weten nog even bezig te zullen zijn om de werkzaamheden af te ronden. Over mogelijke gewonden is nog niets bekend. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk accidenteel.

Een straatlamp die naast het appartement hangt, smolt gedeeltelijk door de grote hitte.

