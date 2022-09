AP Hogeschool pleit voor ‘inclusieve rekrutering’

“Vandaag bereiken we nog te weinig mensen met een migratieachtergrond”, stellen onderzoekers binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Op dinsdag presenteren zij enkele resultaten van hun onderzoek op de studiedag in Antwerpen. Ook voormalig VDAB-baas Fons Leroy en inclusie-experte Hanan Challouki zullen er spreken.

In 2021 was in Vlaanderen 75 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk. Bij mensen die buiten de EU geboren zijn, was dat 60 procent, “en dat terwijl er krapte op de arbeidsmarkt heerst”, zeggen de onderzoekers. “Er is dus nog veel werk aan de winkel. De manier waarop Vlaamse organisaties rekruteren, is niet goed afgestemd op de noden van personen met een migratieachtergrond.”