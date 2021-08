Antwerpse Zoo legt bezoekster ‘contactverbod’ op: “Dat beest houdt van mij, en ik van hem”

Wilrijk/Antwerpen IKEA Wilrijk legt ‘pändelbuss’ in van en naar Antwerpen-cen­trum

18 augustus Vanaf woensdag 18 augustus kunnen Antwerpenaren gebruik maken van de gratis IKEA ‘PÄNDELBUSS’. De pendelbus, in de herkenbare blauwe en gele kleuren van IKEA, rijdt om het uur en houdt halt in hartje Antwerpen, aan de kruising tussen de Frankrijklei en de De Keyserlei. De pendelbus is een testproject, in samenwerking met Autocars De Polder, dat minstens drie maanden zal duren, tot 18 november.