Antwerpse Zoo kan wilde vos na bijna een jaar eindelijk vangen, maar dier overlijdt in opvangcentrum

ANTWERPENDe vos die al bijna een jaar lelijk huishoudt in de Zoo van Antwerpen, is vrijdagavond eindelijk onderschept door de verzorgers. Onder andere de flamingo’s en beverratten in het park, hoeven zich dus geen zorgen meer te maken. Het dier werd naar een natuurhulpcentrum gebracht om het terug uit te zetten in het wild, maar daar overleed het jammer genoeg.

Al bijna een jaar zit de Antwerpse dierentuin opgescheept met een ongewenste gast die ’s nachts eenden, ganzen en duiven komt stelen in het park. Afgelopen zomer kwam de Zoo met maatregelen. Onder andere de flamingo’s en beverratjes kregen extra bescherming. Regelmatig dook het dier op op nachtelijke camerabeelden tijdens zijn zwerftocht op zoek naar lekkers, maar nooit kon het dier gevangen worden.

Ophokplicht

“Een vos vangen is énorm moeilijk, dat kan elke dierenkenner je vertellen”, benadrukt woordvoerder Ilse Segers. “Gelukkig was het dier vooral op zoek naar afval, en minder geïnteresseerd in onze dierencollectie, maar we hebben toch het zekere voor het onzekere genomen bij bepaalde vogels en kleinere diersoorten. De beverratjes hun extra bescherming is intussen weggenomen. De flamingo’s zitten wel nog achter een netje wegens de verplichte ophokplicht van vogels momenteel, maar ze blijven zichtbaar voor het publiek.”

Op kerstavond kon de vos eindelijk onderschept worden door een verzorger van het park. “We hebben het dier naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht zodat het terug kon uitgezet worden in het wild”, gaat Segers verder. “Maar daar is het jammer genoeg overleden. De doodsoorzaak is momenteel nog niet bekend.”

Vossen in de stad

Op de vraag waar die vos vandaan komt, heeft de Zoo meteen een antwoord. “Het is geweten dat grote steden tegenwoordig vol zitten met vossen. In Brussel zijn ze zelfs niet meer mensenschuw maar ook in Antwerpen is er een opmars bezig. Zeker in tijden van lockdowns, wanneer er minder mensen rondlopen in de stad, neemt de vos zijn plek in op straat. We hopen natuurlijk dat deze vos zijn plaatst niet wordt ingenomen door een ander exemplaar.”