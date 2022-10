Antwerpse wijk Luchtbal krijgt nieuwe ‘noodschool’ voor buitengewoon onderwijs

voetbal tweede nationale B Invaller Dante Walen De Keyser kopt Cappellen in slotminuut voorbij Belisia én naar de leiding: “Een enorme opluchting”

De topper tussen Cappellen en Belisia was er een met de leidersplaats als inzet en dat was er ook aan te zien tussen de lijnen. Geen brei- of rekenwerk, maar wel een leuke pot voetbal met heel wat kansen én een climax in de slotseconden. Op het moment dat de partij op een logisch gelijkspel leek af te stevenen, kroonde invaller Walen De Keyser zich tot held van Cappellen door een corner van Deckers in doel te koppen (1-0). Met die zege herpakten de troepen van trainer Schipper zich prima van de nederlaag bij RC Mechelen afgelopen woensdag én heroverden ze de koppositie.

11:05