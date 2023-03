Antwerpse wetenschappers maken verkleuringen in meesterwerk Johannes Vermeer ongedaan

De criminele carrière van Bilal ‘Hakbijl’, die zich liet opsluiten nét voor bom ontploft aan zijn huis: “Je neefje moet mij met rust laten, of hij gaat de lucht in”

Waarom bood Bilal B. zich woensdagmorgen spontaan aan bij de gevangenis? Hij zat amper veilig in zijn cel toen ‘s nachts een vuurwerkbom ontplofte aan zijn ouderlijk huis in de Kortrijkstraat. De man draait al bijna tien jaar mee in het drugsmilieu. In die tijd ontsnapte hij al aan de dood bij een schietpartij, maar zette hij ook zelf een strafexpeditie op tegen een concurrent die onder zijn duiven schoot. Het verhaal van de drugscrimineel die samen met zijn broer de bijnaam ‘Hakbijl’ kreeg.