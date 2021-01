Antwerpse vzw Moeders voor Moeders mag hoofddoek niet langer verbieden: “Interne regel is discriminerend”

DEURNE/LONDERZEEL Vlaamse dan­ce-producers Dmunsch en UnionSteve scoren in Australië: “Belang­stel­ling begint nu ook in eigen land te komen”

7 januari ‘Big in Japan’ betekent voor Alexander ‘Dmunsch’ Diemunsch (31) en Steven ‘UnionSteve’ De Bondt (47) eerder ‘big in Australia’. Hun nummer ‘Free World’ haalde er zilver in de ‘End Of Year Song Contest 2020’ terwijl we het duo in eigen land nog moeten leren kennen. “De volgende stap is een live-act op poten zetten.”