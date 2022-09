Antwerpse vriendinnen starten eigen kledingmerk Studio Clique: “We dromen ervan om de nieuwe Essentiel te worden”

AntwerpenEen diploma Handelsingenieur, Interieurarchitect en Rechten, maar de passie voor mode was te groot: daarom stampten Britt Vinck (35), Julie Debont (35) en Michèle Dedrie (27) hun eigen modemerk Studio Clique uit de grond. En de Antwerpse vriendinnen misten hun start niet: de kleurrijke outfits zijn niet enkel in België, maar ook in het buitenland populair. “Wij weten waar vrouwen van onze leeftijd nood aan hebben.”

Britt Vinck (35), Julie Debont (35) en Michèle Dedrie (27) – de kliek achter Studio Clique – hebben een passie voor mode. Britt en Julie leerden elkaar kennen in het Antwerpse studentenleven, en startten samen kledingwinkel Lune Lautre in Edegem. Michèle vervoegde hen als jobstudent en bleef er plakken als werkkracht: een hechte kliek van drie was geboren.

Zussen

“Ik weet onze eerste ontmoeting enkele jaren geleden nog goed”, lacht Michèle. “Mijn vriend had het net uitgemaakt, en ik stond met gezwollen ogen aan de kassa van Lune Lautre. Mijn mama vroeg toen aan Britt en Julie of ze geen jobstudenten zochten, zodat ik mijn gedachten kon verzetten. Nadien ben ik hier nooit meer weggegaan: Britt en Julie zijn zoals zussen voor mij.”

“Het was altijd duidelijk dat we iets met z’n drieën wilden doen. We hebben allemaal iets totaal anders gestudeerd, maar de lokroep van de mode was te groot. We merkten dat veel merken tijdens corona inspeelden op comfortabele kleding, maar wij waren het zó beu om altijd met die joggingbroek in de zetel te hangen. Wij hadden nood aan prints, vrolijkheid, kleurrijke rokken … Waarom zouden we dan niet zelf een kledinglabel starten? Door in de winkel te staan, weten we waar vrouwen van onze leeftijd nood aan hebben.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Britt Vinck, Julie Debont en Michèle Dedrie van Studio Clique. © Studio Clique

Eindeloos combineerbaar

En zo lanceerden Britt, Julie en Michèle Studio Clique in mei dit jaar. De kleding wordt verkocht op de webshop, maar ook bij Lune Lautre, bij Christo in Beernem en bij Dresscode in ’s Gravenwezel. De volgende collectie zal in maar liefst 15 winkels in heel Vlaanderen te koop zijn, van aan de zee tot in Limburg.

“We ontwerpen alles zelf”, vertelt Michèle trots. “We worden geïnspireerd door alles wat we tegenkomen, vooral tijdens reizen. De plaatselijke prints, texturen en kleuren verwerken we in onze collectie. Wij hebben geen modeschool gedaan, dus zet een Belgisch atelier al onze ontwerpen op papier. Onze stijl omschrijven we als casual chic en eindeloos combineerbaar. We zorgen ervoor dat er een rode draad doorheen onze verschillende collecties lopen, zodat als je iets koopt uit de lentecollectie je dat stuk ook nog kunt combineren met een stuk uit de wintercollectie. Alles is ‘mixable’ en ‘matchable’.”

Buiten de grenzen

De toekomst zien Britt, Julie en Michèle groots. “We willen buiten de Belgische grenzen breken. De Belgische markt is heel leuk, maar te klein om je daar als merk enkel op te focussen. We hebben al heel wat bestellingen en fijne reacties gekregen uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Australië, we willen daar de markt veroveren. Dat geldt ook voor Europa. We dromen ervan om Essentiel achterna te gaan.”

Je vindt de collectie van Studio Clique hier. Prijzen gaan van 85 euro voor een T-shirt en 285 euro voor een lange rok tot 445 euro voor een jas.

Volledig scherm Britt Vinck, Julie Debont en Michèle Dedrie van Studio Clique. © Studio Clique

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.