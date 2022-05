Antwerpse voetbalclub voor meisjes en vrouwen wil naar de Belgische top: “Imke Courtois gaat onze strategie mee uitbouwen”

Antwerpen Geseinde man betrapt en gehandicap­ten­kaart ingetrok­ken: politie houdt verkeers­con­tro­les

Het verkeersondersteuningsteam heeft verleden maandag uitgebreide verkeerscontroles gehouden. Zoals gewoonlijk leverde dat opvallende resultaten op. Zo vond de politie een jongere die een joint aan het roken was, hoewel hij nog maar juist vrij was na een verblijf in een gesloten instelling.

3 mei