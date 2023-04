Antwerpse toppers uit modemuseum pronken voortaan ook in Schotland

UPDATE Paul Gheysens zet kasteel vlak bij Bosuilsta­di­on alweer te koop voor 4 miljoen euro: “Vandalen kregen van mijnheer Gheysens vrij spel”

“Onze doelstelling is niet behaald. Wel, dan moet je je conclusies trekken.” Een deel van Ertbrugge ruilen voor een stuk groen pál naast het Bosuilstadion: dát had Paul Gheysens, de voorzitter van voetbalclub Antwerp, in gedachten toen hij in 2020 het magnifieke kasteeldomein op de grens van Deurne en Wijnegem kocht. Helaas gaat dat plannetje niet door. En dus zet Gheysens zijn landgoed opnieuw te koop, voor 4 miljoen euro. Omwonenden reageren ongerust: “Het ergste wat nu kan gebeuren, is opnieuw jarenlange leegstand.”