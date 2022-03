Antwerpse tankvaartoperator werkt aan CO2-oplossing

Antwerpen Fatima Noori (13) vertelt haar verhaal op de Dag tegen Racisme: “Mijn boek gaat over het samenbren­gen van verschil­len­de culturen”

Vandaag, op 21 maart, is het de Internationale Dag tegen Racisme. Ondanks de vele acties en sensibilisering rond discriminatie krijgen nog heel wat Antwerpenaren ermee te maken. Fatima Noori (13) is afkomstig uit Afghanistan en vluchtte 6 jaar geleden met haar gezin naar Antwerpen. Haar ervaringen over de moeizame tocht en het leven in een nieuwe cultuur schreef ze neer in een boek. “Met ‘Een stem tegen de stilte’ wil ik tonen wie ik ben en mensen leren om niet te oordelen op basis van een uiterlijk.”

