Antwerpse studenten mogen blokken bij IKEA

Antwerpen Politie vat verdachte na achtervol­ging aan Kennedytun­nel: “Snelleres­pons­team en drone ingezet voor klopjacht”

De politie heeft dinsdagmiddag een wagen achtervolgd op Antwerpse ring richting Gent. De bestuurder vluchtte te voet weg, zoals in bovenstaande video te zien is, maar kon later worden gevat.

29 november