Antwerpse studente gelauwerd voor zelfontworpen infuus voor thuisgebruik

Antwerpen Antwerpen beleeft ábsoluut feestweek­end: Vaag Outdoor én Fire is Gold palmen Spoor Oost in

Gedaan met testen en vaccineren. Dit weekend is er weer gefeest op Spoor Oost. Zondag gooiden duizenden danceliefhebbers de benen los op Vaag Outdoor, een dag eerder palmde hiphopfestival Fire is Gold de betonnen vlakte in Borgerhout in. In totaal lokten beide events ruim 15.000 bezoekers.

4 september