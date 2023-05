Antwerpse start-up challenge levert West-Vlaamse winnaar op: slim AI-systeem schrijft jobinterviews uit

De finale van de Start-up Challenge had plaats in het gloednieuwe kantoor van Vivaldis Interim, deel van Copus Group, in de Lange Klarenstraat, vlakbij de Meir. De zoektocht naar start-ups en jonge ondernemers die een vernieuwend idee hebben rond HR (personeelsbeleid) in brede zin leverde zeer uiteenlopende inzendingen op. De drie finalisten SalesNote, Blackbear en Covenants stelden donderdag hun concepten voor aan een jury van specialisten, onder wie Anke Ulens van Copus.

“De kwaliteit van de inzendingen lag hoog. We hebben voor SalesNote gekozen omdat hun idee een cruciaal element van rekrutering optimaliseert: het gesprek tussen de mogelijke werkgever en de kandidaat. Hoe beter en vlotter die gesprekken lopen, hoe beter de ‘matches’ die er kunnen worden gemaakt.”

Werkplek in Antwerpen

Het Wielsbeekse SalesNote kan nu rekenen op een mooi groeipakket om hun idee vleugels te geven: geregelde coachingsessies met experten, advies van business experts en een werkplek voor vier personen in hartje Antwerpen, bij Vivaldis Interim.

Thomas Neirynck tankt veel vertrouwen uit de challenge. “We zijn fier dat we de eerste winnaar zijn. Dat we gekozen worden door zo’n jury van gerenommeerde experts is een bijzonder mooie bevestiging.”

Burn-out

Anke Ulens (Copus): “We geven de winnaar een stevige duw in de rug. We doen dit omdat we écht geloven in creatief ondernemerschap dat oplossingen bedenkt voor uitdagingen als de vergrijzing, stress en burn-out, een tekort aan nieuw talent en de digitalisering.”

Copus Group is gegroeid uit Vivaldis, dat werd opgericht in 1991. Alles samen zijn er 110 kantoren in België en Duitsland met 400 eigen medewerkers. De totale werkgelegenheid komt uit op circa 5.000.

