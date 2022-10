Antwerpse Seefbrouwerij bestaat 10 jaar: hoe een Duvel-topman voor een oud, vergeten biertje zijn job opzegde

Antwerpen Winkeluit­ba­ter neemt het niet zo nauw met de hygiënere­gels

Het wijkteam van het Centraal Station controleerde dinsdag een nachtwinkel in de Lange Leemstraat en stelde vast dat de uitbater het niet al te nauw nam met de frisheid en de hygiëne in zijn zaak. De politie vond verschillende vervallen producten in de winkelrekken, evenals attributen die horen bij het gebruik van drugs.

13 oktober