Antwerpse scale-up is pionier in efficiënte PFAS-zuivering uit water: “Volgende stap is vernietiging ervan”

Antwerpen Geitestoet met 700 figuranten lokt tienduizen­den kijkers: “De weergoden komen duidelijk uit Wilrijk”

Twee jaar uitstel door de coronapandemie maakte de honger érg groot. Geen wonder dus dat zondag enkele tienduizenden mensen langs het parcours van de achtste Geitestoet stonden. Wilrijk leek weer even het dorp dat het in hart en ziel eigenlijk altijd is geweest. Van Lange Wapper tot Jommeke, van de steltenlopers tot het koor ‘A la minute’: het was een blij weerzien na zeven jaar.

25 september