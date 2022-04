Antwerpse Rubenskapel tot 2024 dicht voor restauratiewerken

In de eerste plaats wordt Rubens’ schilderij ‘Tronende Madonna door heiligen omringd’ uit 1630, dat naast het marmeren altaar in de Rubenskapel hangt, gerestaureerd. “Het was Rubens laatste wens dat de Madonna aan zijn graf zou hangen. Met de restauratie van dit werk zullen we zijn laatste wens opnieuw in de verf zetten”, zegt Hilde De Clercq, directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA). Naast het schilderij worden ook het altaar, het grafmonument en de memoriesteen in de Rubenskapel onder handen genomen. Dat zal wel pas gebeuren nadat de daken, gevels, vensters en muren van de kapel aangepakt zijn.