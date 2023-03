Antwerpse restaurants vallen in de prijzen bij Takeaway.com Awards

De winnaars zijn gekozen op basis van publieksstemmen. In totaal brachten bijna 20.000 Belgen hun stem uit in 21 verschillende categorieën. Pizza Toni, dat in juni 2022 opende, mocht dit jaar de award voor beste nieuwkomer ontvangen. “Het harde werk van ons team wordt hiermee al meteen beloond”, zeggen Soufian Bounou, Fahd Kasmi en Anas Radi, eigenaars van Pizza Toni. “We maken onze pizza’s en pasta’s altijd vers. Daarnaast vinden we snelle en goede levering belangrijk, want ook daarmee kunnen we het verschil maken. Het is geweldig om te zien dat onze klanten hun waardering op deze manier uiten.”