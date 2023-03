Antwerpse portier ontvoerd voor ogen van familielid en al week lang gegijzeld na ripdeal van 1,2 ton cocaïne: “Breng onze man, broer en papa van vijf kinderen veilig terug”

De 49-jarige gewezen portier Mohamed Azzaoui uit Wilrijk is een week geleden ontvoerd na de diefstal van honderden kilo’s cocaïne in het drugsmilieu. Volgens het Antwerpse parket gaan de speurders er vanuit dat de veertiger al meer dan een week door het drugsmilieu wordt gegijzeld op een onbekende plaats. Er zijn beelden verspreid van hoe de man, bijgenaamd De Schedel, halfnaakt en geboeid op een stoel zit. De familie vreest voor zijn leven.

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Mohamed Azzaoui werd gekidnapt op de parking langs de E19 in Rumst. Daar had hij een afspraak met enkele contacten uit het criminele milieu. Die hadden hem ter verantwoording geroepen nadat een uithaling van 1,2 ton cocaïne was foutgelopen. Minstens de helft van de lading zou zijn verdwenen. De lading cocaïne was enkele dagen eerder uitgehaald op kaai 1333 bij de firma Antwerp Euroterminal in de Waaslandhaven. Een familielid zag hoe vier ontvoerders Mohamed Azzaoui een kap over zijn hoofd trokken en in een auto trokken. Dat familielid trachtte de ontvoerders nog klem te rijden maar dat mislukte.

Vader van 5

Volgens het Antwerpse parket duikt de VW Golf van de ontvoerders diezelfde avond op aan het rondpunt van Wommelgem, waarna het de Autolei neemt richting Borsbeek. Mogelijk is het slachtoffer die avond naar een locatie gebracht tussen de Autolei en de Herentalsebaan.

Woordvoerder Kristof Aerts van het parket: “De onderzoeksrechter vraagt dat mensen die op 22 februari tussen 20.45 uur en 23 uur de VW Golf daar of in de buurt hebben gezien om dat te melden. Ook of er in de nacht van 22 op 23 februari in de omgeving van de rotonde andere verdachte zaken zijn opgevallen. Het is mogelijk dat het slachtoffer daarna naar een andere locatie werd gebracht die op dit moment nog onbekend is.”

Volledig scherm Mohamed Azzaoui in de shop van het benzinestation in Kontich, kort voor hij werd ontvoerd. © Federale politie

De familie vreest voor het leven van Mohamed Azzaoui. Hij is zelf vader van vijf kinderen. Zijn vrouw die zelf een bekende influencer is met duizenden volgers, vraagt op Instagram om Mohamed “onze man, broer, oom en papa van 5 kinderen veilig terug te brengen.

Ook het parket spreekt van een mogelijk acute gevaarsituatie. “Mensen die informatie hebben, wordt nadrukkelijk gevraagd zelf geen initiatief te nemen maar zo snel mogelijk de politie op onderstaande gegevens te contacteren”, zegt woordvoerder Kristof Aerts.

Volledig scherm De auto van de ontvoerders werd in Brussel teruggevonden. © Federale politie

Geboeid op stoel

Er circuleren beelden, waarop het slachtoffer te zien is. Hij is bijna naakt en zit geboeid op een stoel. Het filmpje is waarschijnlijk kort na de feiten gemaakt en verspreid. Mogelijk gaan er nog andere gelijkaardige beelden rond.

De gehuurde VW Golf werd eerder deze week in beslag genomen in de buurt van de Brusselse firma die de wagen had verhuurd. Er loopt een sporenonderzoek op de auto, maar het voertuig werd intussen ook door andere mensen gebruikt.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier of via het gratis nummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te vormen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.