Antwerpse politie verhoogt waakzaamheid na machtsovername van taliban in Afghanistan: “Dit conflict mag niet geïmporteerd worden”

Gewezen moslim Peter Velle bond maandagmorgen de kat de bel aan met een tweet over Abdul Hameed en Mohammad Khalil. De mannen maken deel uit van de Pakistaanse jihadbeweging Khatme Nubuwwat. Die beweging heeft ook een centrum in de Biekorfstraat in Antwerpen. Vorige week was de ambassadeur van Pakistan er nog op bezoek.

“Absoluut verwerpelijk”

Woordvoerder Johan Vermant: “We zijn op de hoogte van dat bericht en de Antwerpse politie volgt het op. De Afghaanse gemeenschap is in grootte de zevende allochtone gemeenschap in Antwerpen. Met zo’n 8.000 Afghanen is de gemeenschap erg divers. Inwoners die menen dat zij de staatsgreep van de taliban moeten verheerlijken, hebben het mis. Dat is absoluut verwerpelijk. Onze grootste bezorgdheid is dat dit buitenlandse conflict in Antwerpen geïmporteerd zou worden. De komende tijd zullen we er dus lokaal alvast op toezien dat dit niet gebeurt.”