Antwerpse politie neemt vaker auto’s of motoren van roekeloze chauffeurs in beslag: “Nemen niet alleen ‘patserbakken’ in het vizier”

AntwerpenIn de strijd tegen roekeloos en asociaal rijgedrag gaat de Antwerpse politie steeds vaker over tot inbeslagname van voertuigen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). In de eerste twee maanden van dit jaar werden al zeven voertuigen in beslag genomen. Dat is bijna evenveel als het totaal van 2019 toen het project begon.

Na de aanpak van de ‘patsers’ bindt de Antwerpse politie nu al drie jaar de strijd aan met de ‘hufters’: chauffeurs van snelle auto’s en motorvoertuigen die door hun rijgedrag de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen. Wie het te bont maakt – denk bijvoorbeeld aan zwaar overdreven snelheid in een zone 30 – riskeert dat zijn of haar voertuig voor minstens veertien dagen door de politie in beslag genomen wordt.

Het aantal inbeslagnames zit in stijgende lijn. In 2019, toen de stad Antwerpen de nieuwe bestuurlijke maatregel invoerde, ging de politie tien keer over tot in beslagname van voertuigen. In 2021 waren dat er in totaal 23. In de eerste twee maanden van dit jaar gebeurden al zeven inbeslagnames.

Overtreders betalen niet alleen de boetes voor hun verkeersovertredingen. Ze moeten ook een cursus bij VIAS, het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, volgen én draaien op voor de takel- en stalkosten. Vorig jaar daagden overigens twee eigenaars niet op om hun voertuig te komen halen, waarop de voertuigen openbaar werden verkocht.

Quote Het blijft echt belangrijk dat Antwerpena­ren verkeerson­vei­lig en gevaarlijk rijgedrag zo snel mogelijk inseinen bij onze politie­dien­sten. We zien dat deze meldingen vaak uitmonden in een kordate interven­tie Bart De Wever , Burgemeester

‘Gewone auto’s’

Het cliché wil dat vooral ‘patserbakken’ in het vizier van de politie komen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Bij de laatste inbeslagname, vorige week, ging het bijvoorbeeld om een Dacia. Andere ‘gewone auto’s’ die in beslag werden genomen, waren bijvoorbeeld een Ford Fiesta en een Chevrolet Spark het afgelopen jaar. In 2021 werden opvallend veel brommers en motorfietsen, waaronder twee driewielers en drie quads, in beslag genomen.

“Zowel de verkeerspolitie als de wijkwerking zetten sterk in op bestuurlijke inbeslagnames, en dat vertaalt zich in de cijfers”, reageert burgemeester Bart De Wever (N-VA). “We merken ook dat de inbeslagname een erg dankbare beteugeling is van risicovol rijgedrag. Politiemensen kunnen zo echt een verschil maken, door voertuigen van chauffeurs die een gevaar zijn voor de omgeving onmiddellijk van de baan te halen. Daarmee maken we onze buurten veiliger en kunnen we effectiever optreden tegen de daders.”

‘Ogen op het terrein’

Vorig jaar werden in het Antwerpse politiekorps ook opleidingen gegeven aan de ploegen bij interventie en noodhulp – de ‘ogen op het terrein’ die vaak worden aangestuurd na meldingen – om hen vertrouwd te maken met de volledige procedure. “Het blijft echt belangrijk dat Antwerpenaren verkeersonveilig en gevaarlijk rijgedrag zo snel mogelijk inseinen bij onze politiediensten. We zien dat deze meldingen vaak uitmonden in een kordate interventie”, aldus De Wever. De burgemeester benadrukt, tot slot, dat de politie het instrument van de bestuurlijke inbeslagnames in de toekomst nog vaker zal toepassen. “Om overtreders lik op stuk te geven.”

Volledig scherm In 2021 werden opvallend veel brommers en motorfietsen, waaronder twee driewielers en drie quads, in beslag genomen. © Politiezone Antwerpen