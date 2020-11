Antwerpse politie legt drie lockdownfeestjes stil (waarvan eentje zelfs twee keer)

Antwerpse politie ontdekt Joods feest met zeker 120 aanwezigen: 33 mensen geïdentifi­ceerd

27 november In Antwerpen heeft de lokale politie een feest stilgelegd in een pand aan de Brialmontlei en Belgiëlei in de Joodse wijk waar allicht zo'n 120 personen aanwezig waren. Het aantal ter plaatse betrapte personen bleef wel beperkt omdat heel wat feestvierders de zaal in kwestie nog snel konden ontvluchten voor de politie binnen geraakte. Een dertigtal personen is ondertussen geïdentificeerd en kreeg een proces-verbaal met het oog op onmiddellijke dagvaarding door het parket. Het Forum der Joodse Organisaties is niet te spreken over de festiviteiten. “Wij keuren dit soort feesten in de strengst denkbare verwoordingen af.”