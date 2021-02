Antwerpse politie heeft hele weekend de handen vol met feestende jongeren en corona-pv’s: “Maar het is niet omdat er ergens veel volk is, dat er per se veel inbreuken worden gepleegd”

AntwerpenHet hele weekend deelde Antwerpen gemengde gevoelens over de honderden mensen die samenkwamen om te genieten van de eerste lentezon. Zaterdagmiddag bouwden zo’n 150 jongeren een feestje in het Antwerpse Droogdokkenpark, zaterdagnacht moest de politie een feestje met 10 aanwezigen stilleggen en ook zondag werden er weer vaststellingen gedaan doorheen de hele stad. Tientallen pv’s moesten uitgeschreven worden. “Mensen dragen hierin natuurlijk een verpletterende eigen verantwoordelijkheid.”

Ook vandaag zorgden de hogere temperaturen en het felle zonnetje voor een grote gezelligheid in de stad. Van de Meir, over de Groenplaats, tot de kaaien en het Droogdokkenpark, overal vond je weer groepjes Antwerpenaren die in de open lucht kwamen genieten van de ontluikende lente. Niet altijd even coronaproof, zou je denken. En op veel plaatsen heerste de indruk bij mensen dat de politie eerder liet begaan dan dat men tussenbeide kwam. Woordvoerder van de politie Wouter Bruyns weerlegt die indruk stellig.

“Dat is een volledige misvatting. We laten absoluut niet begaan, maar kunnen eenvoudigweg niet overal tegelijk zijn. Als onze inspecteurs inbreuken zien, dan treden zij op. Sensibiliseren doen we ondertussen al eventjes niet meer. En vandaag zullen we waarschijnlijk niet zoveel pv’s uitschrijven als gisteren, maar wellicht spreken we toch weer over enkele tientallen boetes. Morgen kunnen we dat verifiëren.”

Veel volk betekent niet veel inbreuken

Ook nuanceert Bruynsde drukte die dit weekend op verschillende plaatsen te zien was. “Het is niet omdat er ergens veel volk is, dat er per se veel inbreuken worden gepleegd. Als er veel mensen zijn, maar ze zitten allemaal in groepjes van maximaal 4 mensen met voldoende afstand tussen de groepjes, begaat technisch gezien niemand een inbreuk. Vanmiddag waren we ook weer bij het Droogdokkenpark, waar je de hoeveelheid mensen als enigszins ‘risicovol’ zou kunnen beschrijven, maar al bij al viel het nog mee.”

Gisteren liep de situatie aan het Droogdokkenpark nochtans eventjes uit de hand. Op beelden die circuleren is te zien hoe een grote groep jongeren het spontaan op een dansen zetten zonder zich iets van de anderhalvemeterregel aan te trekken. De politie kwam met enkele combi’s ter plaatse om de menigte tot orde te roepen maar tegen dan was de rust alweer teruggekeerd. “Het feest duurde alles samen ruim drie uur”, vertelt een getuige.

“Het begon met een man of 20 die zich weinig tot niks aantrok van de regels maar escaleerde al snel tot 100 à 150 feestvierders. Ik vermoed dat iedereen zijn of haar vrienden optrommelde. Na enige tijd ontstond er paniek en stoof iedereen uit elkaar, wellicht omdat iemand dacht de politie gezien te hebben. Toen het vals alarm bleek, kwam iedereen doodleuk weer bij elkaar. Toen de politie arriveerde waren we al drie uur verder en waren de grootste fuifbeesten, ik schat allemaal rond de 25 jaar, al weg.”

Verpletterende eigen verantwoordelijkheid

Ook elders in de stad moesten de ordediensten ingrijpen. Op de Scheldekaaien was het beduidend druk, maar bleef iedereen schijnbaar in zijn of haar bubbel. Dat scenario leek zich vandaag te herhalen. Er werden verschillende pv’s uitgeschreven. Hoeveel exact, is voorlopig nog niet bekend. “Ik herhaal wel dat mensen in deze zaak natuurlijk een verpletterende eigen verantwoordelijkheid hebben. Als men dit soort samenkomsten blijft organiseren, zullen de cijfers mogelijk niet dalen en blijven de maatregelen aanhouden. We handhaven waar we kunnen, maar het is ieders taak om bij te dragen aan de volksgezondheid.”

Over de grote hoeveelheid afval die de ‘feestvierders’ gisteren nog hadden achtergelaten is ook Bruyns niet te spreken. “Dat soort inbreuken zijn echter bijna niet te handhaven. De stad heeft daar haar handen mee vol en dat betreuren we enorm. Uiteraard vinden we het fijn dat mensen van de zon komen genieten, maar net zoals met de geldende coronamaatregelen heeft ook iedereen een collectieve verantwoordelijkheid te nemen omtrent het afval dat ze al dan niet achterlaten. Als je gisterenmiddag aankwam in het Droogdokkenpark was het daar prachtig, maar vanochtend was het een stort. Dat is jammer.”

Politie verrast feestvierders ‘s nachts

Zaterdagnacht moest de politie ook nog optreden in de Dambruggestraat. Zoals gewoonlijk kregen ze een oproep van geluidsoverlast omdat er luide muziek te horen was op de tweede verdieping van een appartementenblok. De politie werd vlot binnengelaten, hoewel de feestvierders blijkbaar iemand anders verwachtten, want de sfeer in het gebouw sloeg snel om. De inspecteurs betrapten 10 mensen in de kamer. Vanwege de grote hoeveelheid drank die aanwezig was, leek het feestje georganiseerd te zijn. Ook droegen de aanwezigen geen mondmasker.

7 van de 10 aanwezigen waren niet aan hun proefstuk toe en al meer dan 2 keer betrapt te zijn geweest op een inbreuk op de coronamaatregelen. 6 van hen werden bestuurlijk gearresteerd. Een minderjarige feestvierder kreeg van de politie een lift naar huis.

In de nacht van vrijdag op zaterdag identificeerde de politie nog 8 personen op een andere bijeenkomst in de Sint-Lazarusstraat. Daar werden ook verschillende mensen geverbaliseerd.

