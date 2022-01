Antwerpse politie brengt 270 (!) vuurwerkovertreders huisbezoek: “Ook ouders wordt op verantwoordelijkheid gewezen”

De laatste jaren wordt in Antwerpen vaker vuurwerk op straat afgestoken. De trend, die uit Nederland is overgewaaid, zorgt niet alleen voor overlast voor omwonenden. Soms is het ook gewoon een teken van crimineel gedrag. Zo wordt vuurwerk gebruikt om straatmeubilair, zoals speeltuigen en vuilbakken, of privé-eigendom te vandaliseren. Het afsteken van vuurwerk is in Antwerpen dan ook verboden. Tijdens de eindejaarsperiode, van 1 oktober tot 31 januari, verbiedt de stad zelfs het bezit ervan.

Vorig jaar nam de stad Antwerpen bijkomende maatregelen in de strijd tegen vuurwerkovertreders. Er kwamen lessenpakketten voor scholen en een uitgebreide campagne in het straatbeeld. En opvallend: de lokale politie en stedelijke jeugdinterventie begonnen met huisbezoeken bij overlastplegers. “Die huisbezoeken zijn erg belangrijk omdat jongeren zo het signaal krijgen dat ze op de radar staan, en ouders betrokken worden én op hun verantwoordelijkheid worden gewezen”, stelt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Quote Die huisbezoe­ken zijn erg belangrijk omdat jongeren zo het signaal krijgen dat ze op de radar staan, en ouders betrokken worden én op hun verantwoor­de­lijk­heid worden gewezen Bart De Wever, Antwerps burgemeester

Preventief bezoek

De vuurwerkovertreders die vorige eindejaarsperiode meerdere keren in beeld kwamen, mochten zich dit jaar aan een preventief bezoek door de lokale politie verwachten. De Wever: “We hebben gezien dat die aanpak vruchten afwerpt, want slechts één van hen werd nadien opnieuw gevat. Ook volgend jaar zullen we dus de hardnekkige overtreders van dit jaar preventief bezoeken”

Zo brachten de lokale politie en stedelijke jeugdinterventie de voorbije eindejaarsperiode liefst 270 huisbezoeken. De meeste jongeren en hun ouders die bezocht werden, waren aangemeld door de politie zelf. 19 aanmeldingen kwamen vanuit scholen. Het ging dan om jongeren die betrapt werden op het bezit of afsteken van vuurwerk.

Quote Vuurwerk heeft geen plaats in een stedelijke omgeving. Wie die boodschap niet begrepen heeft, zal de gevolgen ervan dragen Bart De Wever, Antwerps burgemeester

74 GAS-pv’s

Wie meerdere feiten of verzwarende omstandigheden zoals vandalisme op zijn kerfstok heeft, mag zich verwachten aan een zeer nauwe opvolging. Er zijn het voorbije jaar 74 GAS-pv’s voor vuurwerkovertredingen opgemaakt. “Uiteraard krijgen zij die beschadigingen aanrichten ook nog eens de rekening gepresenteerd en volgt er een gerechtelijk staartje”, zegt De Wever. Minderjarigen die een GAS-pv krijgen, kunnen ook doorverwezen worden naar de zogenaamde vuurwerkklas. Tijdens deze lessen, die doorgaan in een brandweerkazerne, krijgen de jongeren inzicht rond de gevaren en gevolgen van vuurwerk.

Met de nieuwe sensibilisering op scholen, de campagne, en vooral de uitgebreide handhaving met huisbezoeken voor wie de regels met de voeten treedt, zet de stad sterk in op de aanpak van vuurwerkoverlast. “Aan jongeren die vuurwerk op zak hebben of afsteken is er een duidelijke boodschap: breng jezelf en anderen niet in gevaar. Vuurwerk heeft geen plaats in een stedelijke omgeving. Wie die boodschap niet begrepen heeft, zal de gevolgen ervan dragen. Die aanpak zullen we ook volgende eindejaarsperiode volhouden”, besluit De Wever.