Antwerpse plantsoenen krijgen 560.000 liter water uit zwembad Ieperman te drinken

Antwerpen/WilrijkWat een beetje brainstormen al niet vermag: het leidingwater waarmee men de waterdichtheid van de vernieuwde kuip van zwembad Ieperman in Wilrijk test, wordt hergebruikt voor het begieten van jonge bomen en nieuwe aanplantingen in de stad. Het zwembad heropent trouwens in het late najaar.

560.000 liter water laten verloren gaan? Fout idee in deze tijden en dus bedacht het personeel van zwembad Ieperman een fijne oplossing. De volgende dagen zullen twee tankwagens van de groendienst het water oppompen. Dan rijden ze ermee naar de buffervijver aan de stadsserre in Wilrijk en de ondergrondse watertank op Linkeroever. De aanpalende Parkschool Ieperman doet er ook haar voordeel mee omdat de vijver een deel van het water krijgt.

Warmer en droger

Onze zomers worden warmer en ons grondwaterpeil daalt. Bomen en plantsoenen in de stad moeten natuurlijk wel gezond blijven. De waterbronnen daarvoor zijn beperkt tot ’t Dokske aan het Albertkanaal in Merksem en de buffervijver met regenwater in Wilrijk. Opgepompt werfwater voldoet niet: dat is soms te zout. En gezuiverd afvalwater mag je gewoon niet gebruiken.

Maar kijk, van de nood wordt dus een deugd gemaakt. Zwembad Ieperman is momenteel gevuld met 560 kubieke meter leidingwater om de vernieuwde dichting van de kuip te testen. Maar dat water moet weer weg om alles te betegelen. Gelukkig zullen jonge bomen en nieuwe aanplantingen ervan kunnen drinken. Volgens de stad zijn ze na twee jaar meestal sterk genoeg geworteld en dan kunnen ze verder groeien zonder extra water. Deze zomer begiet de groendienst meer dan duizend jonge bomen en plantsoenen. In Antwerpen staan er 54.000 straatbomen en nog eens zoveel parkbomen. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sportschepenen Peter Wouters en Els van Doesburg, beiden N-VA in de zwemkom van Ieperman. © Klaas De Scheirder

Schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA) vindt het belangrijk om te blijven nadenken over toekomstgerichte oplossingen. “Voorbeelden zijn ondergrondse bufferbekkens, waterberging op onze stelplaatsen of onderzoek naar andere bronnen die we als gietwater kunnen gebruiken.”

Sportschepen Peter Wouters (N-VA) betrekt de medewerkers van het team Ieperman in de hulde. “Zij kwamen op de proppen met dit milieubewuste initiatief. Overigens zitten we op schema met de renovatie van Ieperman. Het zwembad schakelt als eerste in de stad over van ontsmetting met chloor naar zoutelektrolyse. We gaan ook veel aandacht hebben voor recuperatie van water.”

