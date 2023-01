Antwerpse Philippa (28) startte eigen juwelenmerk PIPPA uit liefde voor ringen: “De impact van juwelen op je zelfvertrouwen wordt onderschat”

Antwerpen“Oorbellen zie je enkel in de spiegel. Een ring zie je tenminste zélf de hele tijd.” Aan het woord is Philippa Claes (28), oprichter van juwelenmerk - of beter ringenmerk - PIPPA. De Antwerpse verkoopt nu exact één jaar kleurrijke ringen met edelstenen, en wil daarmee Antwerpen en ver daarbuiten veroveren. “Je wordt verliefd op een edelsteen, en je kunt je hand plots niet meer zonder zien”, aldus Philippa.

De diamantbuurt is voor Philippa Claes een tweede thuis. De interesse in de diamantbranche werd al vroeg aangewakkerd bij de geboren en getogen Antwerpse, met een vader en grootvader die actief waren in de diamantindustrie. Philippa studeerde af als gemmoloog aan de Hoge Raad Van Diamant, waardoor ze een expertise in edelstenen heeft. Een jaar geleden, in februari 2022, startte ze met haar eigen merk PIPPA.

Persoonlijkheid

PIPPA focust zich enkel en alleen op ringen, en dat is niet toevallig. “Een ring is namelijk het juweel dat voor de drager het meest zichtbaar is", aldus Philippa. “Als je wilt dat juwelen je een extra boost van zelfvertrouwen geven, is het natuurlijk belangrijk dat je ze zelf kunt zien. Onze handen zijn voortdurend in beweging waardoor ze continu, bewust of onbewust, in ons gezichtsveld komen. Daarnaast gebruik je je handen om te communiceren en om interactie aan te gaan met anderen. Dit maakt het dragen van ringen een perfecte manier om je persoonlijkheid en stijl te laten zien.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm PIPPA is een juwelenmerk dat zich focust op ringen met kleurrijke edelstenen. © Klaas De Scheirder

De stijl van Philippa’s ringen? Fijne ringen van 18 karaat goud die gepaard gaan met een natuurlijke edelsteen. “Klanten kunnen zelf kiezen of ze voor een subtielere steen gaan of voor een statement piece. Elke ring is uniek, omdat je zelf je droomsteen kiest. Het idee is dat je altijd kunt ‘bijbouwen’: heb je bijvoorbeeld een ring gekregen voor Kerstmis, dan kun je er later makkelijk eentje bijplaatsen om de look te veranderen. Je kan onze ringen perfect combineren, waardoor de elegante ringen stoere combinaties worden. De impact van juwelen op je zelfvertrouwen wordt onderschat.”

Uniek stuk

Philippa heeft een showroom in de Van Breestraat, waar ze enkel op afspraak werkt. Klanten kunnen via de website (of via Instagram) een afspraak maken en zeggen waar ze naar op zoek zijn. “Het kiezen van de steen is voor velen het leukste onderdeel van ons proces”, zegt Philippa. “Je wordt er verliefd op en je kunt je hand plots niet meer zonder zien. Ik heb geen webshop, omdat ik mijn klanten zelf graag hun droomsteen laat kiezen. Nadien laat ik de ring maken, dat duurt ongeveer drie weken. Elke ring wordt op maat gemaakt, dus heeft iedereen een uniek stuk. De prijzen starten bij 380 euro, maar kunnen oplopen tot 1.400 euro afhankelijk van de kleur en grootte van de steen.”

Volledig scherm Philippa Claes van juwelenmerk PIPPA. © Klaas De Scheirder

