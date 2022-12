Antwerpse Park Lane vecht kwijtspelen vergunning aan, toch moeten bewoners van ‘Ritz van de rusthuizen’ verhuizen

Een lobby die zeven dagen op zeven wordt bemand door een onthaalbediende. Een trendy lounge, met als eyecatcher een vleugelpiano. Overal wifi en airco. Kamers en suites met zicht op het Antwerpse Stadspark. Een restaurant met chefs, een maître en professionele bediening. En uiteraard een zwembad met jacuzzi, sauna en hamam.

Zoveel luxe: je kan je ergere plekken bedenken om je oude dag te slijten. Het prijskaartje voor een verblijf in Park Lane is dan ook navenant. De prijs voor een kamer begint vanaf 90 euro per dag en kan oplopen tot 150 euro - omgerekend: zo’n 4.500 euro per maand.

148 kamers

Toch loopt het niet lekker in het chique rustoord dat 148 kamers telt. De Franse groep Orpea, waartoe Park Lane behoort, kwam begin dit jaar in het oog van de storm terecht na getuigenissen over wantoestanden. Ook financieel zit de groep, dat in ons land een zestigtal woonzorgcentra uitbaat, in moeilijk vaarwater. Er is sprake van een schuldenberg van liefst 9,5 miljard euro.

Vorige maand kwam er slecht nieuws: het Agentschap maakte officieel haar ‘voornemen tot het intrekken’ van de erkenning van Park Lane bekend. Naast enkele kleine problemen is er vooral een tekort aan personeel. Er is ook sprake van infrastructurele tekortkomingen. Denk aan: traphallen die onvoldoende beveiligd zijn, of het feit dat bewoners het woonzorgcentrum te gemakkelijk kunnen verlaten.

Tijdens de bijzonder ondernemingsraad donderdag besliste Orpea dat de maatregel van het Agentschap zal worden aangevochten. “We willen hierover in gesprek gaan met het Agentschap. Maar dan liefst in alle sereniteit, zónder die onzekerheid over het lot van de bewoners en medewerkers van Park Lane”, zegt Marijke Verboven, woordvoerder van Orpea Belgium.

Vlucht vooruit

Orpea kiest daarom voor de vlucht vooruit: de werking op de huidige locatie wordt stopgezet. De bewoners - dat zijn er nog slechts 15 - en medewerkers krijgen het voorstel om te verhuizen naar een vergelijkbaar woonzorgcentrum van de Orpea-groep, of naar een woonzorgcentrum of werkgever van hun eigen keuze.

“We starten weldra gesprekken op met de bewoners en hun familie, en met de medewerkers. Ze zijn - voor alle duidelijkheid - helemaal vrij om te beslissen. We willen hen in ieder geval een waardig alternatief aanbieden. En beloven ook om zo goed als we kunnen te helpen bij de verhuis”, aldus Verboven.

Volledig scherm Park Lane is een van de prijzigste woonzorgcentra van het land. © Orpea

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.