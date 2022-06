Antwerpse opvolger van Boekenbeurs gooit de handdoek in de ring: “Verdeeldheid binnen sector té groot”

Antwerpen‘LEES! Het Boekenfestival’ zal na de eerste kleinschalige editie van 2021 geen vervolg krijgen dit jaar: de geestelijke opvolger van de Boekenbeurs in Antwerp Expo gooit de handdoek in de ring. Volgens beursorganisator Easyfairs omdat de verdeeldheid binnen de sector te groot is.

Het verhaal is bekend: Boek.be – de organisator van de alombekende Boekenbeurs in Antwerp Expo - stevende in het najaar van 2020 op een onafwendbaar faillissement af. Niemand stond te springen om de Boekenbeurs over te nemen. Niemand achtte de kans reëel dat er nog een groot Vlaams boekenbeursevent zou plaatsvinden, zéker niet met dat verduivelde coronavirus. In Antwerpen leek het kalf verdronken.

Maar tot ieders verrassing toverde beursorganisator Easyfairs - vóór corona al goed voor 240 beurzen per jaar in binnen- en buitenland - tóch een Antwerps boekenfestival uit de hoed. LEES! Het Boekenfestival was kleinschaliger, maar had - als vanouds - boekenstanden, signeersessies en een literair programma. De eerste editie lokte vorig najaar 24.000 bezoekers.

Easyfairs toonde zich na afloop tevreden en droomde al luidop van een volgende editie. Maar die komt er niet, zo maakt de beursorganisator maandag bekend.

80-jarige traditie

“De 80-jarige traditie van de Boekenbeurs in Antwerpen kan niet worden verdergezet”, stelt Easyfairs. “Dit ondanks de volle steun van de belangrijke stakeholders, zoals de Vlaamse overheid, Literatuur Vlaanderen, Stad Antwerpen, sectororganisatie Boekhandels Vlaanderen, Vlaamse Auteurs Vereniging en alle andere leden verenigd in het BoekenOverleg.”

Easyfairs noemt de verdeeldheid binnen het Vlaamse boekenvak als dé reden van de beslissing om geen tweede editie van ‘LEES! Het Boekenfestival’ te houden. Die zou het onmogelijk maken om een voldoende groot, kwalitatief en gevarieerd boekenaanbod samen te brengen voor de editie van 2022 in Antwerp Expo. “We hopen dat de boekensector in Vlaanderen zich opnieuw kan verenigen rond een toekomstgericht, verbindend en breed gedragen boekenfestival op maat van de (nieuwe) auteur en de (nieuwe) lezer. Easyfairs als organisator en Antwerp Expo als host blijven uitdrukkelijk bereid om eventuele nieuwe initiatieven rond de promotie van het boek én de leesbevordering in het algemeen te verwelkomen.”

“Zeer betreurenswaardig”

Antwerps schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) noemt het nieuws in een eerste reactie “zeer betreurenswaardig” voor het Vlaamse boekenvak en stelt dat de stad klaar was om het evenement opnieuw te steunen. “De grote uitgeverijen hebben er anders over beslist”, zegt ze nog.

Ait Daoud stelt dat de stad Antwerpen wel nog steeds van plan is om van de maand november een “boekenfestijn” te maken. “De stad bereidt een Stadsfestival en een heuse Boekenmaand voor”, zegt ze. “De hele maand november kan de stadsbewoner en -bezoeker nieuwe boeken en verhalen ontdekken en extra genieten van hun favoriete auteurs. Samen met de Antwerpse boekhandels, bibliotheken en literaire partners zet de stad auteursontmoetingen, signeersessies, festivals en literaire events op.” Er staan ook evenementen gepland in onder meer DeStudio, HetPaleis en het MAS.

