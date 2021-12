Antwerpse Open Vld-leden keuren bestuursakkoord goed: Erica Caluwaert wordt enige liberale schepen

AntwerpenMet een ruime meerderheid hebben de leden van Open Vld Antwerpen het heronderhandelde bestuursakkoord vrijdag goedgekeurd. Niets staat Erica Caluwaerts (43) nu nog in de weg om vanaf 1 januari schepen te worden. Ze volgt Claude Marinower op, die negen jaar lang als enige liberaal in het college zetelde. Caluwaerts neemt zijn bevoegdheden over, met onder meer Openbaar Domein, Economie en Werk.

De spanning was de voorbije week te snijden bij Open Vld. Een ledencongres - op het laatste moment toch nog digitaal in plaats van live in Berchem omdat er onduidelijkheid was over de coronaregels - moest vrijdagavond de knoop doorhakken: ofwel bleef Open Vld in de stedelijke coalitie met N-VA en Vooruit, ofwel zou de partij de resterende drie jaar van deze legislatuur oppositie voeren.

Verdeelde partij

Het congres kwam er omdat het Antwerpse partijbestuur vorige zaterdag erg verdeeld bleek over de deal die Erica Caluwaerts een dag eerder had gesloten met Bart De Wever (N-VA) en Jinnih Beels (Vooruit). Open Vld moest met dat akkoord zijn ambitie voor een tweede schepenpost voor Willem-Frederik Schiltz voorgoed opbergen. Op de koop toe greep Caluwaerts ook naast het OCMW-voorzitterschap, sinds 2019 omgedoopt tot Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat bleef in handen van Tom Meeuws (Vooruit).

De persconferentie van De Wever, Beels en Caluwaerts was pas afgelopen toen Bavo De Mol, covoorzitter van Open Vld Antwerpen, de demarche van Caluwaerts in de grond boorde. De Mol wreef Caluwaerts aan dat ze zonder enig mandaat van haar afdeling met N-VA en Vooruit had onderhandeld. “Ze speelt soloslim. Als voorzitter kan ik niet toelaten dat mijn leden opzij worden geschoven en onze partij in zijn hemd wordt gezet.”

Kort daarna sprak de andere covoorzitter van de afdeling, Carim Bouzian, eerder verzoenende taal over de beslissing van Caluwaerts. Het partijbestuur kwam zaterdag samen en besloot de leden het laatste woord te geven. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Willem-Frederik Schiltz wilde graag schepen worden, maar moet die ambitie minstens voor drie jaar opbergen. © Photo News

Dinsdag gooiden De Mol en Bouzian de handdoek. Ze namen ontslag als covoorzitters. “We zijn er niet in geslaagd om de eendracht te bewaren. Hoewel Carim en ik hebben gehandeld volgens ons eigen geweten, hebben we onszelf ook laten verdelen.”

Verrassingen

Binnen de partij riepen een aantal ervaren politici de voorbije week op om de rangen te sluiten. Toch bleef het een open vraag hoe het vrijdagavond zou aflopen. De Antwerpse Open Vld zorgde al wel vaker voor verrassingen. Oudere liberalen herinneren zich vast nog hoe een Antwerps partijcongres net voor kerstmis 2000 op de valreep Christian Leysen – momenteel federaal parlementslid – een schepenpost (voor Financiën) kostte ten voordele van Luc Bungeneers.

Chaos?

Als de leden tóch de deal van Caluwaerts hadden weggestemd, dan dreigde wellicht nog meer chaos en verdeeldheid. En dat voor een partij die electoraal vederlicht is geworden. Want stel dat Caluwaerts gewoon (onafhankelijk?) schepen zou worden ondanks de nee-stem – haar voordracht heeft het vereiste aantal handtekeningen gekregen – hoe kun je dan geloofwaardig oppositie gaan voeren met één gemeenteraadszetel? En als Caluwaerts uit het college zou stappen, hoe kan ze dan nog in de gemeenteraad blijven om een meerderheid te bestrijden waarmee ze eerder een bestuursakkoord afsloot? Maar zo ver kwam het dus allemaal niet. Uiteindelijk schaarde Erica Caluwaerts nog een comfortabele meerderheid achter zich.

Volledig scherm Claude Marinower geeft zijn schepenambt door aan Erica Caluwaerts. © Tessa Kraan