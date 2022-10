Antwerpse ondernemer krijgt gratis kantoor in... hartje New York

Wie weet dat een kleine studio met één bed in het New Yorkse stadsdeel Manhattan je al drieduizend dollar (!) - momenteel zo'n drieduizend euro - per maand kost, wil wellicht niet weten wat een kantoor in het financieel hart van New York kost. Michiel Valee van Dockflow hoeft zich daar alvast geen zorgen over te maken, want dankzij Voka Tech@venture hoeft hij er een half jaar lang geen dollar voor neer te tellen.

“De bedoeling van het initiatief is om start-ups aan te zetten tot internationalisering”, vertelt Valee. “Dat is nodig, want veel bedrijven hier blijven plakken in de Benelux-markt. Tijdens de week in New York hebben we veel connecties kunnen leggen. We hebben met onze pitch heel hard ingespeeld op de visie en vooruitzichten van ons bedrijf. Dat is belangrijk voor Amerikanen. Ze kopen graag een toekomstproject.”