Antwerpse muis pakt rustig de roltrap van de voetgangerstunnel

Antwerpen Antwerpse havenbe­drij­ven willen CO2 opslaan voor hergebruik

Een consortium van zeven bedrijven in de Antwerpse haven wil met het initiatief Antwerp@C de CO2-uitstoot in de Antwerpse haven richting 50% verminderen tegen 2030 door de bouw van een gemeenschappelijke CO2-infrastructuur. De haalbaarheidsstudie is afgerond, Antwerp@C gaat nu over tot de volgende fase: de engineering van het project. Eind 2022 wordt een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

22 februari