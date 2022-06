Antwerpse luchthaven verwacht 60.000 passagiers in zomervakantie voor Zuid-Europa: “We hebben bewezen dat we extra vluchten aankunnen”

Wie via de Luchthaven Antwerpen reist, kan deze zomer naar negen bestemmingen in Spanje, Kroatië, Frankrijk en Marokko. Malaga en Alicante spannen de kroon met elk zeven vluchten per week. Ibiza volgt als derde. Niet enkel TUI fly vliegt vanuit Antwerpen, ook ASL Fly Deluxe doet dat met twee vluchten per week naar Ibiza in de periode 29 juni tot 17 augustus.