Antwerpse logopedisten worden overspoeld met kinderen met leermoeilijkheid: “Vroeger 10 aanvragen per week, nu 10 per dag”

AntwerpenAntwerpse logopedisten worden overspoeld met vragen om kinderen met leermoeilijkheden te helpen. Volgens hen is dit vermoedelijk het gevolg van het sluiten van de scholen vorig voorjaar. “Ik moet mensen teleurstellen omdat onze wachtlijst te lang is. Doorverwijzen naar collega’s heeft ook geen zin, want die zitten met hetzelfde probleem” zegt logopediste Charlotte Van de Pol. Volgens de Vlaamse Vereniging voor Logopedie zal het probleem zichzelf oplossen.

Samera uit Antwerpen Noord kreeg begin januari het goede nieuws dat haar zoon Zaid (8) eindelijk naar de logopedist kon. “Zaid heeft een laag leesniveau en moeilijkheden met spelling. Ik was al sinds 2018 op zoek naar een logopedist. Ik heb in totaal naar zes praktijken gebeld die me allemaal een plaats op de wachtlijst gaven.”

Lange wachtlijsten voor een logopediebehandeling vormen al jaren een probleem, maar sinds enkele maanden stijgt het aantal aanvragen onrustbarend. Verschillende logopedisten uit Antwerpen spreken van een forse toename van het aantal kinderen met een leerachterstand. “Het was al langer druk, maar sinds september worden we overspoeld met aanmeldingen. Als logopedist gaan we in zo’n geval eerst op zoek naar een vermoeden van een leer-, articulatie- of taalstoornis om op basis daarvan een behandeling uit te werken. Nu kunnen we hen helaas enkel een plaats onderaan de wachtlijst geven of laten weten dat er geen plaats is. Ook mijn collega’s zitten met hetzelfde probleem”, zegt Charlotte Van de Pol van logopedie Spoor Noord.

Uitstelgedrag

De logopedisten krijgen de laatste tijd meer aanmeldingen van kleuters die door een taal- of articulatieachterstand niet klaar zijn voor het eerste leerjaar. Daarnaast merken ze ook dat bepaalde leerachterstanden pas later worden opgemerkt en kinderen daardoor met een grotere achterstand zitten. “We hebben de indruk dat de lockdown en de sluiting van de scholen hierin hebben meegespeeld. De eerste lockdown heeft waarschijnlijk om financiële- en veiligheidsredenen tot uitstelgedrag geleid. Die mensen willen nu allemaal tegelijkertijd een plaats voor hun kind bemachtigen. Daarnaast hebben de tijdelijke sluiting van de scholen en de daaropvolgende online lessen de signaliseringsfunctie van leerkrachten ingeperkt. Het is begrijpelijk dat het voor hen moeilijker was om leerachterstanden op te merken van achter de webcam.”

Quote Er zouden meer logopedis­ten als zelfstandi­ge in een praktijk kunnen starten. Momenteel is dat niet het geval, want veel vacatures worden niet ingevuld Charlotte Van de Pol

Een snelle oplossing vinden voor dit probleem is volgens Charlotte moeilijk. “Er zouden meer logopedisten als zelfstandige in een praktijk kunnen starten. Momenteel is dat niet het geval, want veel vacatures worden niet ingevuld. Afgestudeerden kiezen vaak om te werken in ziekenhuizen of rusthuizen of ze studeren iets anders bij. Als alternatieve oplossing zouden we eventueel tijdelijk de behandelingen kunnen inkorten als we merken dat de kinderen snel vooruitgang boeken en we geen ernstig probleem vermoeden. Het zou ook helpen als scholen nog meer ondersteuning en oefening bieden zodat kinderen minder snel bij de logopedist moeten aankloppen.”

Tijdelijk ophopingseffect

Dr. Ronny Boey van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten bevestigt dat er sinds september een stijging is in het aantal aanvragen. “Maar die stijging is het gevolg van een afname tijdens de periode daarvoor. Van april tot mei 2020 zijn de aanvragen in Vlaanderen gedaald tot 55 procent. Sindsdien is het cijfer terug opgeklommen en we neigen nu naar de hoeveelheid van voor de coronacrisis.” Volgens hem is er sprake van een ophopingseffect doordat veel mensen hun logopediebezoek hebben uitgesteld. “Lange wachttijden komen nu ook voor bij tandartsen, kinesisten en dokters. Dat probleem zal zichzelf na tijd oplossen. Een tekort aan logopedisten is er zeker niet, we zijn binnen Europa het land met de meeste logopedisten per 10.000 inwoners.”

De sluiting van de scholen is volgens Dr. Boey geen oorzaak van het hoge aantal aanvragen. “Logopedisten mogen geen kinderen met leerachterstanden behandelen, dat is wettelijk zo bepaald. We helpen mensen met spraak- en taalstoornissen die zijn aangeboren of veroorzaakt door een ongeluk. Dat aantal kan dus niet enorm stijgen ten gevolge van het sluiten van scholen.” Dr. Boey ziet wel twee andere redenen die kunnen leiden tot wachtlijsten. “Kinderen kunnen pas na de schooluren behandeld worden, wat zorgt voor een beperkt aantal uren. Daarnaast bestaat het grootste deel van de logopedisten uit jonge vrouwen, waardoor er vaak zwangerschapsverloven worden ingevuld. Sinds corona stoppen ze vaak vroeger met werken om hun eigen kinderen op te vangen.”