Antwerpse liberalen leggen lot van nieuwe schepen Erica Caluwaerts in handen van de leden

AntwerpenHet Antwerpse partijbestuur van Open Vld heeft zaterdag beslist om de leden het laatste woord te geven over het akkoord dat met N-VA en Vooruit vrijdag werd gesloten . Dat ledencongres gaat in de loop van volgende week door. Een precieze datum moet nog worden bepaald.

“Erica Caluwaerts heeft soloslim gespeeld door alleen in het schepencollege te stappen en het OCMW-voorzitterschap af te geven aan Vooruit.” De reactie van Antwerps Open Vld-voorzitter Bavo De Mol op het akkoord met N-VA en Vooruit loog er vrijdag niet om. Hij wees erop dat de Antwerpse afdeling er altijd op stond dat het bestuursakkoord uit 2018 zou worden nagekomen: een tweede Open Vld-schepen in de laatste drie jaar van de huidige legislatuur. En dat had normaal gezien Willem-Frederik Schiltz moeten worden.

Verdeelde partij

Het was dan ook met spanning afwachten hoe het partijbestuur, dat zaterdagnamiddag bijeenkwam in het Liberaal Huis, zou verlopen. Vrijdagavond bleef de Antwerpse Open Vld immers verdeeld achter. Bovendien had covoorzitter Carim Bouzian in tegenstelling tot De Mol geen afstand genomen van de beslissing van Caluwaerts.

“We hebben in een sereen debat aan de leden van het bestuur uitgelegd wat er de voorbije dagen gebeurd is in het kader van de voorziene schepenwissels”, klonk het na afloop van het partijbestuur. “Er is ingestemd met een ledencongres volgende week. Daar leggen we het bestuursakkoord voor.”

Eén schepen of oppositie

Als de leden zich kanten tegen de beslissing van Caluwaerts, verdwijnt Open Vld haast zeker uit de meerderheid. Voor N-VA en Vooruit is dat wiskundig geen probleem: ze hebben samen twee zetels op overschot. Voor de liberalen - de kleinste fractie in de gemeenteraad met amper twee zetels - is een oppositierol niet bepaald evident. De partij zetelt trouwens al 27 jaar onafgebroken in het college.