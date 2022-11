Antwerpse Kunstenoverleg (AKO) is vertrouwen in Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud kwijt: “Willen statement van hele college”

AKO, officieel adviesorgaan inzake kunst- en cultuurbeleid van de stad Antwerpen, zat dinsdag samen met alle aangesloten organisaties. Conclusie: AKO wil nog praten, maar niet met Nabilla Ait Daoud en haar kabinet. Ait Daoud had het AKO uitgenodigd voor verder overleg. Een paar dagen geleden klonk het nog dat AKO bereid was op de invitatie van Ait Daoud in te gaan. Dat veranderde na overleg binnen de verschillende kunstenorganisaties.

Uitweg?

Enige uitweg uit de impasse volgens AKO is een gesprek met het college over het Antwerps cultuurbeleid en in het bijzonder de houding van het kabinet Cultuur. “Dat heeft de voorbije weken de uitgebreid aangeleverde kennis over en het inzicht in het Antwerpse kunstenveld naast zich neergelegd door het nemen van eenzijdige beslissingen. Op 11 oktober deelde het kabinet aan AKO mee dat er de komende drie jaar géén projectsubsidies meer zullen zijn. Acht dagen later volgt het enige gesprek met het kabinet en zegt men ons dat alles collegiaal door de burgemeester en de schepenen is beslist en dus onomkeerbaar is. Een inhoudelijk gesprek bleek uitgesloten.”